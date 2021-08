Sicherheitslücke aufgedeckt - Hacker erbeutete 600 Millionen Dollar – und bekommt jetzt einen Job

In der vergangenen Woche wurde der bisher grösste Diebstahl in der Geschichte der Kryptowährungen publik. Dabei war es einem Hacker gelungen, 600 Millionen Dollar (rund 555 Millionen Franken) in Kryptowährungen zu stehlen. So hatte das US-Unternehmen Poly Network mitgeteilt, dass eine unbekannte Person seine Sicherheitsvorkehrungen geknackt und die Einlagen von «zehntausenden» Kunden auf von ihm kontrollierte Konten umgeleitet hätte.