Die Psychotherapie-Klinik Vastaamo in Finnland wurde Opfer eines Hacker-Angriffs.

Hackern ist es gelungen, die Sicherheitsvorkehrungen einer Psychotherapie-Klinik in Finnland zu umgehen.

Die Daten von mehreren Tausend Patienten einer Psychotherapie-Klinik in Finnland sind von Hackern gestohlen worden. Es handelt sich laut CNN um Vastaamo, das grösste, private Psychotherapie-Institut des Landes. Dort werden jährlich rund 40’000 Patienten behandelt.

«Grosse Krise»

Nun haben sich die Hacker bei einigen der Opfer gemeldet und verlangen Geld in Form von Bitcoin dafür, dass die gestohlenen Daten nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Dies geschieht über die private E-Mail-Adresse der Patienten. Tatsächlich sind rund 300 Patientendaten bereits im Darknet aufgetaucht und für jedermann ersichtlich. Einige der Opfer sind minderjährig.

Das Institut spricht von einer «grossen Krise», die es zu bewältigen gilt. Dafür wird eng mit den lokalen Behörden und der finnischen Polizei zusammengearbeitet. Ausserdem wurde eine Notrufnummer eingerichtet, bei welcher Betroffene Rat finden können. Die Klinik bietet ihnen ausserdem gratis eine Therapiestunde an – deren Inhalt auf keine Weise aufgezeichnet oder abgespeichert werden wird.

Lösegeld in Bitcoin

Dann habe er verlangt, dass der Patient selbst rund 210 Franken Lösegeld in Form von Bitcoin überweisen solle. Geschehe dies nicht in den nächsten 24 Stunden, werde die Summe auf 540 Franken erhöht. Versäume er auch diese Zahlung, sollen alle privaten Informationen über den Patienten veröffentlicht werden. «Unter diesen Informationen befinden sich Dinge, von denen ich eigentlich noch nicht bereit bin, sie mit der Welt zu teilen», so der Betroffene.