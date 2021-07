«Titanfall» - Hacker greifen «Apex Legends» wegen Entwickler an

Der Entwickler Respawn hat gut Lachen. Sein Battle Royal Shooter «Apex Legends» ist ein voller Erfolg und wird von 100’000 Gamerinnen und Gamern gespielt. Die E-Sport Serie läuft ebenso erfolgreich und das passt nicht allen. Hackerinnen und Hacker haben am Montag nämlich für mehrere Stunden die Kontrolle über «Apex Legends» übernommen. Ihr Ziel: Mehr Aufmerksamkeit für «Titanfall». So konnte man kein Spiel in «Apex Legends» mehr starten. Der Button zum Starten des Games wurde von den Hackerinnen und Hackern mit dem Text savetitanfall.com ausgetauscht. Die Hackerinnen und Hacker möchten ironischerweise Aufmerksamkeit für das ebenfalls von Respawn entwickelte Spiel «Titanfall» generieren, das seit geraumer Zeit unter Hackerangriffen leidet.

DDoS-Attacken machen «Titanfall» unspielbar

Der 2014 veröffentlichte Shooter «Titanfall» ist in der Gaming-Community immer noch sehr beliebt. Leider leidet das Spiel seit längerer Zeit unter DDoS-Attacken. Solche Attacken von Hackerinnen und Hackern machen das Spiel unglaublich langsam. So gibt es online Verzögerungen, die das Spiel unspielbar machen. Entwickler Respawn sind die Probleme von «Titanfall» bekannt, schon im April wurde ein Statement veröffentlicht, in dem es hiess, dass man am Problem arbeite.



Doch passiert ist nichts, vielleicht auch, weil sie mit dem Spiel «Titanfall» kein Geld mehr verdienen. Nicht so wie mit dem Battle-Royal Shooter «Apex Legends». Dieser gehört zu den erfolgreichsten Ablegern seines Genres und spült sowohl Entwickler Respawn als auch Publisher Electronic Arts massiv Geld in die Kassen.

Ganz zur Missgunst der Fans von «Titanfall».