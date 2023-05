ABB: Hackerangriff auf Schweizer Technologieunternehmen

Der Angriff erfolgte gemäss dem Online-Portal «Bleeping Computer» am 7. Mai 2023. Zahlreiche Mitarbeiter berichteten davon, dass Hunderte Geräte betroffen seien. ABB reagierte auf den Angriff, indem die VPN-Verbindung zu den Kunden beendet wurde, so konnte die Ausbreitung der Ransomware auf andere Netzwerke verhindert werden.

Zahlreiche Angriffe in den vergangenen Wochen

In den vergangenen Wochen kam es zu einer Häufung an Hackerangriffen auf Schweizer Unternehmen. So wurden etwa Daten der NZZ und CH Media Anfang Mai im Darknet veröffentlicht. Auch die SBB und der Nähmaschinen-Hersteller Bernina wurden bereits als Opfer ausgewählt. Vor wenigen Tagen erbeuteten Hacker ausserdem Daten vom Basler Erziehungsdepartement und am 22. April wurden Daten der Vormundschaftsbehörde der Gemeinde Saxon VS erbeutet und im Darknet veröffentlicht.