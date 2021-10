Zweiter Fall in der Waadt – Hacker greifen Stadtverwaltung von Montreux an

Die Gemeinde Montreux wurde Opfer eines Hackerangriffs, wie die «Association Sécurité Riviera» (ASR) am späten Sonntagabend in einer Mitteilung bekanntgab. Die Attacke sei am Sonntagmorgen entdeckt worden. Ein speziell eingerichteter Krisenstab prüft derzeit, ob Daten verschlüsselt oder gestohlen wurden, erste Informationen deuten nämlich auf eine Ransomware-Attacke hin. Dabei verschlüsseln die Hacker die Daten des Nutzers und fordern danach Lösegeld, damit die Daten wieder entschlüsselt werden. Über die Grösse des Angriffs und den entstandenen Schaden können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Gemäss ASR-Sprecherin Schürmann Kabouya bestehe auch die Möglichkeit, dass die Attacke bereits eine oder zwei Wochen zurückliegt.