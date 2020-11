Auch 20 Minuten betroffen : Hacker greifen TX Group an

Seit Sonntag ist das Unternehmen Ziel eines grossangelegten Cyberangriffs. Dieser dauert weiterhin an.

Die Angriffe hätten abgewehrt werden können, teilte die TX Group am Mittwoch mit. Es habe sich um so genannte DDoS-Attacken gehandelt (Distributed Denial of Service). Sie zielen darauf ab, die Verfügbarkeit von Computer-Systemen zu stören und die Internetanbindung sowie Webseiten lahmzulegen. Die Angriffe erfolgen dabei jeweils von vielen verteilten Rechnern aus.