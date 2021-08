Windows - Hacker greifen Universitäten und Schulen mit Printnightmare-Lücke an

… und Schulen an.

Angriff auf Schulen

Hinter den jüngsten Angriffen steckt die sogenannte Vice Society. Die cyberkriminelle Gruppierung ist laut den Sicherheitsforschenden von Cisco Talos erst seit Mitte 2021 aktiv. Neben grossen Unternehmen, haben die Angreifer laut den Expertinnen und Experten auch ein neues Ziel im Auge: Schulen und Universitäten. Die Gruppe hat laut dem Bericht bisher vor allem Bildungsinstitute in den USA angegriffen. Doch auch in Europa sind Schulen und Universitäten während der Corona-Pandemie in das Visier der Cyberkriminellen geraten. Der britische Nachrichtendienst Government Communications Headquarters (GCHQ) warnte bereits im März 2021 vor ähnlichen Cyberattacken.