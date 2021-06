Cyberattacke : Hacker greifen weltgrössten Fleischkonzern an

Fabriken in Australien, Kanada und den USA sind wegen eines Hackerangriffs lahmgelegt worden. Russland könnte dahinterstecken.

Tausende Mitarbeiter in Australien waren von dem Hackerangriff betroffen – wie hier in Dinmore, westlich von Brisbane. (1. Juni 2021)

Ein Hackerangriff auf den weltgrössten Fleischkonzern JBS aus Brasilien hat grosse Teile der Produktion in Nordamerika und Australien lahmgelegt. Eine Sprecherin des Weissen Hauses erklärte am Dienstag (Ortszeit) in Washington, JBS habe die US-Regierung am Sonntag über die Attacke informiert.