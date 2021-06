Lücke in Software - Hacker klauen an Schweizer Bancomaten mindestens 70’000 Franken

Räuber haben in Zürich einen Automaten der Grossbank überlistet und 70’000 Franken erbeutet.

Bankräuber haben in Zürich einen Geldautomaten der Credit Suisse (CS) überlistet und leergeräumt. Dabei erbeuteten sie rund 70’000 Franken, wie der Finanzblog «Inside Paradeplatz» meldet. Laut einer Quelle soll ein manipulierter Code benutzt worden sein. Sobald die Täter mit der Software Zugang zum Innern des Bancomaten erhielten, hätten sie die Schleusen geöffnet.

Auch ZKB betroffen

Das Problem bestand offensichtlich bei der Bancomaten-Software des Drittanbieters, die auch andere Banken nutzen. So waren die Hacker auch an den Maschinen der Zürcher Kantonalbank (ZKB) am Werk. Betroffen waren zwei Bancomaten, wie ein ZKB-Sprecher bestätigt.