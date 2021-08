Ransomware - Hacker klauen Daten von Hardware-Gigant – Intel und AMD betroffen

Lösegeld gefordert

Laut dem Unternehmen wurden die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet. Hinter RansomEXX steckt laut Experten und Expertinnen eine Gruppe, die seit 2008 unter dem Namen Defray aktiv war. 2020 wurde aus Defray RansomEXX. Die Hacker drangen vermutlich über Schwachstellen oder gestohlene Anmeldeinformationen in das Netz von Gigabyte ein. Im März 2021 ist der Hardware-Hersteller Acer zum Opfer einer Cyberattacke geworden. Die Angreifer haben damals von der Firma ein Lösegeld in der Höhe von 50 Millionen Dollar verlangt. Wie hoch die Forderungen im Falle von Gigabyte sind, ist derzeit nicht bekannt.

Angriff auf Lazio

Die Angreifer sind keine Unbekannten. Sie waren vor allem in den letzten Wochen in Europa und in den USA aktiv. So wurde etwa die italienische Region Lazio – zu der auch Rom gehört – von der Gruppe attackiert. Mit dem Angriff wurde ein Buchungssystem für Covid-19-Impfungen lahmgelegt. Weiter sei die IT-Infrastruktur der öffentlichen Verwaltung und Daten des öffentlichen Gesundheitssystems betroffen und es könne derzeit kein Impfstoff bestellt werden, schreibt Euronews.de. Zu den Opfern von RansomEXX zählt weiter auch die Telecom-Behörde von Ecuador, die Transportbehörde in Texas und eine Justizbehörde in Brasilien.