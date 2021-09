Hacker klauen Kreditkarten über Schweizer Schifffahrtsgesellschaft

In mindestens einem Fall wurde so unerlaubt ein Geldbetrag überwiesen.

So kamen die Cyberkriminellen an die Bankdaten der CGN-Kundschaft.

Kaviar-Brunch, Riviera-Tour, Erlebnis-Rundfahrten: Die Lausanner Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN) bietet diverse Ausflüge auf dem Genfersee an. Wer Ende August über die offizielle Website der Schifffahrtsgesellschaft ein Ticket gebucht hat, ist nun in Gefahr. So ist es Cyberkriminellen nämlich gelungen, den Kaufprozess zu manipulieren und sich so die Daten zu erschleichen, wie die Westschweizer Zeitung «24 Heures» berichtet.