Bier-Engpass

Hacker legen die grösste Brauerei Australiens lahm

Eine Cyberattacke hat die Bierproduktion in Australien torpediert. Unbekannte haben mit sogenannter Ransomware mehrere Standorte einer Brauereikette lahmgelegt. Der Produzent fürchtet, dass es jetzt zu Lieferengpässen kommt.

XXXX Gold, Tooheys oder auch The Swindler: Das sind nur ein paar Namen von Bieren, die vom australischen Brauereikonzern Lion hergestellt werden. Jetzt hat ein Cyberangriff Teile der Mega-Brauerei lahmgelegt. «Ein Angriff mit Ransomware hat unsere Computer getroffen. Als Reaktion darauf sind als Vorsichtsmassnahme die wichtigsten Systeme heruntergefahren worden», erklärt der Konzern auf seiner Website .

Bei sogenannter Ransomware handelt es sich um Schadsoftware, die Dateien auf dem PC der Opfer komplett verschlüsselt, diese als digitale Geisel nimmt, um ein Lösegeld (auf Englisch: ransom) zu erzwingen. Die Systeme werden durch einen solchen Angriff meist unbrauchbar und zeigen nur noch die Forderung der Angreifer an.

Brauereien sind offline

Von welcher Schadsoftware genau das Unternehmen getroffen wurde, ist nicht klar. «IT-Experten haben das ganze Wochenende den Vorfall analysiert. Man arbeite jetzt daran, die Systeme wieder ans Netz zu bringen», schreibt die Firma auf ihrer Website. Laut Lion sind mehrere Standorte in Australien und Neuseeland von der Cyberattacke betroffen.

Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass beim Vorfall Daten abhanden gekommen seien, so die Brauerei. Für den australischen Bierbrauer ist der Zeitpunkt ungünstig, da nun zahlreiche Gastronomiebetriebe nach dem Coronavirus-Lockdown wieder ihre Türen öffnen. Man befürchte deshalb, dass es jetzt zu Lieferengpässen kommen könnte, heisst es auf der Website von Lion.

Lion ist ein Tochterunternehmen des japanischen Brauerei-Giganten Kirin und laut eigenen Angaben die grösste Brauerei in Australien. Die Firma mit Sitz in Sydney beschäftigt über 7000 Mitarbeiter. Neben Bier stellt Lion auch diverse Milchprodukte wie Joghurt und Käse her.