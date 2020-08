Aufgrund der Corona-Pandemie sind Restaurants in vielen Kantonen derzeit verpflichtet, die Kontaktdaten von Gästen aufzunehmen. Zuletzt hat etwa der Kanton Zürich seine Richtlinien dahingehend verschärft. Die Daten können auf einem Blatt Papier oder digital aufgenommen werden. So können die Gastronomen die Datenerfassung mithilfe einer Cloud-Software unkompliziert gestalten.

Nun haben jedoch Mitglieder des Chaos Computer Club (CCC, siehe unten) in Deutschland mehrere Schwachstellen im Cloud-System des Anbieters Gastronovi entdeckt. Das Unternehmen bietet unter anderem Kassensysteme für Gastrobetriebe an. Die Software der Firma wickelt nach eigenen Angaben jeden Monat 600’000 Reservierungen ab und verarbeitet 96 Millionen Euro an Restaurantumsätzen – auch in der Schweiz gehören Restaurants und Hotels zu den Kunden, wie den Referenzen auf der Unternehmenshomepage zu entnehmen ist.