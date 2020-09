Das Universitätsklinikum in Düsseldorf wurde am 12. September Opfer eines Hackerangriffs.

In der Nacht auf den 12. September kam es am Universitätsspital in Düsseldorf zu einem Hackerangriff. Betroffen waren 30 Server des Spitals, die von den Angreifern verschlüsselt wurden und somit durch die behandelnden Ärzte und IT-Fachkräfte der Einrichtung nicht mehr genutzt werden konnten. Wie sich heute herausstellte, verstarb eine Patientin aufgrund dieses Ausfalls.