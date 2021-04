533 Millionen: So viele Datensätze von Facebook-Usern waren in einem Hackerforum öffentlich einsehbar. Als Erste berichtete die Cybersecurity-Plattform «Hudson Rock» via Twitter darüber. Unter den veröffentlichten Daten befinden sich Facebook-IDs, Email-Adressen, Handynummern, Namen, Wohnorte und Geburtsdaten. Betroffen sind vor allem europäische Facebook-User. Allein in Italien sind 35 Millionen Menschen betroffen, schreibt «Politico». In der Schweiz wurden die Daten von 1,6 Millionen Usern abgegrast, wie die Kantonspolizei Zürich in einem Tweet informiert: