Urheber unbekannt : Hacker schicken Dutzende Moskauer Taxis an selben Ort und schaffen Chaos

Am Donnerstagmorgen gab es in der Moskauer City einen ungewöhnlichen Stau.

«Wie in einem James-Bond-Film», kommentieren User auf Social Media den Clip, den offenbar ein russischer Taxifahrer am Donnerstagmorgen hochlud. In der Tat haben Unbekannte gestern in der Moskauer Innenstadt für einen ungewohnten Anblick gesorgt: Dutzende gelber und weisser Taxis des selben Unternehmens waren alle im Bezirk Fili zur selben Adresse unterwegs und behinderten den morgendlichen Verkehr in der Metropole.