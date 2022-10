London : Hacker stahl unveröffentlichte Ed-Sheeran-Songs – 18 Monate Haft

In Südengland erzielte ein Hacker mit dem Verkauf gestohlener unveröffentlichter Songs ein kleines Vermögen. Nun ist er zu einer 18-monatigen Haftstrafe verurteilt worden.

Ein im Süden Englands wohnhafter 23-Jähriger hat Cloud-Konten von Musikern gehackt und so unveröffentlichte Songs gestohlen.

Bei den Ermittlungen arbeitete die Londoner Polizei mit US-Behörden zusammen. Der Hacker wurde im September 2019 festgenommen. Im vergangenen August bekannte sich der 23-Jährige in einer Reihe von Anklagepunkten schuldig, darunter 14 Verstösse gegen das Urheberrecht und drei Fälle von Computermissbrauch. Er wurde am Freitag von einem Gericht in Ipswich verurteilt.