Online-Angriff : Hacker stehlen Daten von mehr als 40 Millionen Kunden von T-Mobile

Sozialversicherungsnummern und Führerscheininformationen konnten bei einem Hack des Telekomanbieters ergaunert werden. Einige dieser Daten sollen im Darknet aufgetaucht sein.

Von dem grossangelegten Hackerangriff auf die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US sind die Daten von Dutzenden Millionen Menschen betroffen. Gestohlen worden seien nach bisherigen Erkenntnissen Kundendaten von 7,8 Millionen Vertragskunden, erklärte T-Mobile am Mittwoch. Die Hacker hätten zudem Daten von mehr als 40 Millionen früheren oder potenziellen Kunden erbeutet, die sich um einen Kredit bei T-Mobile beworben hatten. Betroffen sind demnach auch 850’000 Prepaid-Kunden.

Daten im Darknet

T-Mobile US hatte am Montag eingeräumt, Ziel eines Hackerangriffs geworden zu sein. Medienberichten zufolge behaupten die Hacker, sensible persönliche Daten von 100 Millionen T-Mobile-Kunden erbeutet zu haben. Laut dem Online-Magazin «Bleeping Computer», das Bildschirmfotos veröffentlichte, wurden in Darknet-Foren die persönlichen Daten von mindestens 30 Millionen Menschen zum Kauf angeboten. Die Hacker verlangten dafür 280’000 Dollar (256’400 Schweizer Franken) in Bitcoin.