Cyber-Attacke – Hacker stellt Kundendaten von Zurich Versicherung online

Die Zurich Versicherung ist offenbar Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. So hat der Luzerner IT-Experte Marc Ruef auf Twitter das Statement der Hacker geteilt. Darin schreibt eine unbekannte Person, dass es ihr gelungen sei ins Netz der Versicherung einzudringen.

Die Zurich Versicherung bestätigt den Cyber-Angriff gegenüber 20 Minuten: Am 12. und 13. August seien gewisse Daten in Spanien illegal entwendet worden. Passwörter oder Bankdaten seien aber keine gestohlen worden. Betroffen sind nur Kundinnen und Kunden eines bestimmten Versicherungsproduktes in Spanien.