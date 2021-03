Die Revil-Gruppe hat sich zu dem Angriff bekannt. Sie teilten Screenshots, die angeblich interne Dokumente zeigen, die vom sechstgrössten PC-Hersteller der Welt stammen sollen und beim Hack erbeutet wurden. Die Cyberkriminellen wollen damit offenbar Druck auf Acer ausüben, schreibt Heise.de . So wird ein Lösegeld in der Höhe von 50 Millionen Dollar gefordert. Es ist das bisher grösste bekannte Lösegeld, das bei einer solchen Attacke verlangt wurde, schreibt Bleepingcomputer.com. Laut Sicherheitsforschenden lag das höchste bis anhin verlangte Lösegeld bei 30 Millionen Dollar.

Bald 100 Millionen Dollar?

Der Hersteller aus Taiwan hat den Angriff bisher nicht offiziell bestätigt. In einem Statement heisst es: «Firmen wie wir sind ständig Cyberangriffen ausgesetzt und wir haben die ungewöhnlichen Situationen, die in letzter Zeit beobachtet wurden an die zuständigen Strafverfolgungs- und Datenschutzbehörden in mehreren Ländern gemeldet.» Laut einem Sprecher gebe es eine laufende Untersuchung und aus Sicherheitsgründen könne man keine weiteren Details kommunizieren.

«Lösegeld nicht bezahlen»

Einfallstor für die Cyberattacke könnten nach Angaben von Sicherheitsforschenden die Schwachstellen in dem Exchange-Server von Microsoft gewesen sein. Aufgrund von Sicherheitslücken griffen Hacker im März 2021 weltweit die Mail-Server an. Hunderttausende Systeme wurde gekapert. Auch die Schweiz gehörte weltweit zu den Top-5-Zielen.

Firmen, die solche Exchange-Server einsetzen, sind seit dem Bekanntwerden der Lücken unter Zugzwang. So hat Microsoft Notfall-Patches veröffentlicht. Diese sollten umgehend installiert werden. So werden die Lücken gestopft, die derzeit aktiv ausgenutzt werden. «Wir gehen in der Schweiz von einer hohen Anzahl an Systemen aus, die von der Schwachstelle betroffen sind», wie das Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) am 10. März erklärte.