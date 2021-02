So war es Hackern möglich, das Gerät, welches an einem Penis angebracht werden kann, permanent zu schliessen.

Dass es beim Sexspielzeug «Cellmate» grobe Sicherheitslücken gibt, ist bereits seit Oktober 2020 bekannt. Bei dem Toy handelt sich um einen Penis-Keuschheitsgurt, der via Bluetooth aus der Ferne geöffnet und wieder verschlossen werden kann. Wie ein Experten-Team einer Sicherheitsfirma gezeigt hatte, war die zugehörige App fehlerhaft, sodass es Hackern möglich war, sich in das System einzuschleusen und den Keuschheitsgürtel permanent zu schliessen.

Lange Zeit war nicht bekannt, ob diese Sicherheitslücke von Cyberkriminellen tatsächlich ausgenutzt wurde. Nun hat sich der «Cellmate»-Kunde Sam Summers in der Öffentlichkeit über seine Erfahrungen mit dem Sexspielzeug geäussert. «Ich sass gerade zu Hause mit dem Keuschheitsgürtel an meinem Geschlechtsteil, als die App eine seltsame Nachricht anzeigte», erzählt er Vice.com .

«Verdammt, das ist echt»

In der App stand, dass man die Kontrolle über das Gerät übernommen habe. Falls Summers sein Glied wieder zurückhaben wolle, solle er 1000 Dollar in Bitcoin überweisen. «Zuerst dachte ich, dass meine Partnerin hinter der Nachricht steckt» so Summers. Als er sich bei ihr erkundigte, informierte sie ihn allerdings darüber, dass sie nichts damit zu tun hatte. Nun realisierte Summers, dass er gehackt worden war.