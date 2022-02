SIM-Swapping : Hacker wollen an deine SIM-Karte und räumen dein Bankkonto leer

68 Millionen US-Dollar, so viel haben Betrüger mit SIM-Swapping in den USA ergaunert. Hacker klauen oder kopieren die SIM-Karte ihrer Opfer und missbrauchen sie, um sich Zugang zu Apps, Bankdaten und E-Mails zu erschleichen. Auch teure Abos können über die SIM-Karte gelöst werden.

Plötzlich bekommt man eine Nachricht von einem Mobilfunkbetreiber. Am anderen Ende der Leitung sitzt eine Betrügerin oder ein Betrüger, die oder der die Daten deiner SIM-Karte möchte. Auch über Messenger oder E-Mails probieren es die Hacker.

Aber was wollen diese Betrüger mit den Daten? Digitalexperte Dominique Hostettler von MYI Entertainment erklärt: «Die meisten Leute, die etwas Wertvolles online haben, brauchen eine zwei Faktorensicherung (2FA) und dort ist meistens auch die Telefonnummer hinterlegt, wenn es nicht eine App ist. Der einzige Weg, wie man an das Wertvolle kommt, wenn man schon das Passwort dazu gehackt hat, ist die SIM-Karte.» Sobald die Hacker die Daten der SIM-Karte haben, leiten sie alle deine SMS zu sich weiter. So können sie beispielsweise Login-Codes, die man über eine SMS bekommt, abfangen.