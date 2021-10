Kundgebung in Zug – Hackergruppe «Anonymous» organisiert Verschwörungs-Demo mit

Am Samstag findet in Zug eine Demonstration statt. Neben Musik und Unterhaltung werden auch Vorträge über Themen gehalten, «die man bisher nicht öffentlich ansprechen durfte», wie es auf Instagram heisst. Darunter sind viele bekannte Verschwörungstheorien , etwa zu Chemtrails oder «The Great Reset».

Verschiedene Ausrichtungen

So zeigen sich auch in der Schweiz unterschiedlichste Ausrichtungen: Während im Telegram-Kanal «Anonymous Schweiz» Verschwörungstheorien zu Corona gepostet werden, teilt der Twitter-Account «Anonymous Switzerland» unter anderem Posts, die Massvoll-Präsident Nicolas Rimoldi lächerlich machen.

Immer politischer

Die «Anonymous»-Bewegung sei ursprünglich in verschiedenen Online-Foren entstanden, so Marques: «Sie entstammt einer ‹Troll›-Kultur, in der man sich in erster Linie über andere Personen lustig macht.»