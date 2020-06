Neu zum Streamen

Hackerin will das letzte Verbrechen der USA begehen

Netflix’ neuer Actionfilm zeigt ein Amerika, in dem keine Kriminaltaten mehr begangen werden können, und bei Apple TV+ landen Fanbriefe tatsächlich bei Promis – das gibts neu zum Streamen.

«The Last Days of American Crime»

Damit keine weiteren Verbrechen und terroristischen Taten mehr begangen werden, entschliesst sich die amerikanische Regierung in Netflix’ neuem Actionfilm zu einer umstrittenen Massnahme.

Das letzte Verbrechen

Es ist Brewsters erster Action-Job

Anna Brewster war zuletzt in der Serie «Versailles» zu sehen, den Rohschnitt des neuen Netflix-Projekts hat sie in der Isolation angeschaut – das sei ein besonderes Gefühl gewesen, denn es sei ihr erster Actionfilm, wie sie gegenüber «Harper’s Bazaar» verrät.

«The Last Days of American Crime» gibts ab dem 5. Juni auf Netflix. Den Trailer findest du oben.

«Dear …»

«Lieber Stevie Wonder, deine Musik hat mir durch die schwierigste Zeit meines Lebens geholfen», schreibt ein Fan an den 70-jährigen Sänger. Bei «Dear ...» kommt Fanpost tatsächlich bei den Promis an.