Cazis GR : Häftling (23) tot in Zelle aufgefunden

In der Justizvollzugsanstalt Tignez in Cazis GR ist ein 23-jähriger Untersuchungshäftling gestorben. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet.

Ein 23-jähriger afghanischer Untersuchungshäftling ist am Montagmorgen in der Justizvollzugsanstalt Tignez in Cazis GR tot in seiner Zelle aufgefunden worden.