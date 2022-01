Gefängnis Schaffhausen - Häftling bricht aus und wird nach fünf Minuten wieder gefasst

Rund fünf Minuten nach Meldungseingang konnte der Flüchtende in der Altstadt Höhe Pfrundhausgasse von der Polizei gefasst werden.

In Schaffhausen versuchte am Donnerstag ein Insasse des Schaffhauser Gefängnisses zu flüchten.

Am Donnerstagvormittag packte ein Insasse des Schaffhauser Gefängnisses die Gelegenheit beim Schopfe und flüchtete. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, währte die errungene Freiheit für den sich im Strafvollzug befindenden Mann jedoch nur kurz. Rund fünf Minuten nach Meldungseingang konnte der Flüchtende in der Altstadt Höhe Pfrundhausgasse von der Polizei gefasst und im Anschluss erneut dem Gefängnis zugeführt werden.