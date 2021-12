Delémont JU : Häftling entwischt Polizisten während Arzttermin

Im Rahmen eines Arzttermins gelang es einem Häftling in Delémont, die Flucht zu ergreifen. Doch seine Freude war von kurzer Dauer.

Ein Gefängnisinsasse sollte am Montagvormittag zu einem Arzttermin in Delémont gehen. Im Rahmen dieses Termins gelang es ihm trotz Handschellen, den beiden Beamten, die ihn begleiteten, zu entwischen. In der Folge wurde Grossaufgebot der Kantonspolizei Jura und der Stadtpolizei von Delémont aufgestellt, wie die Kapo Jura in ihrer Mitteilung schreibt. Mit Erfolg: Der Häftling konnte gegen 11.15 Uhr in Delémont wieder festgenommen werden.