USA: Häftling flieht vor Entlassung – 40 Jahre Haft

In den USA ist ein Häftling wenige Monate vor seiner Entlassung aus dem Gefängnis ausgebrochen und muss nun für 40 Jahre erneut hinter Gitter, weil er auf seiner kurzen Flucht Geiseln genommen hatte. Der 21-jährige Shunekndrick Huffman aus dem Bundesstaat Mississippi hatte sich vor Gericht in zwei Fällen der Entführung schuldig bekannt, teilte der Bezirksstaatsanwalt Bubba Bramlett am Montag (Ortszeit) in Rankin County mit.