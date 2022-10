Menzingen ZG: Häftling setzt seine Zelle in Brand – und muss danach ins Spital

Ein 21-jähriger Marokkaner hat am Mittwoch seine Zelle in der JVA Bostadel in Brand gesteckt.

Bei der Zuger Polizei ging am Mittwochnachmittag die Meldung über einen Brandausbruch in der JVA Bostadel in Menzingen ein. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stellte sich heraus, dass ein Häftling in einer Arrestzelle das Feuer entfacht hatte. Die Feuerwehr Menzingen konnte den Brand rasch löschen.