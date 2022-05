JVA Bostadel: Häftling steckt Zelle in Brand und wird ins Spital eingeliefert

Ein Insasse (34) hat in der JVA Bostadel in Menzingen ein Feuer gelegt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Kurz vor 13.45 Uhr am Freitag hat die Zuger Polizei eine Meldung über einen Brand in der Justizvollzugsanstalt Bostadel in Menzingen erhalten. Wie sich zeigte, hatte ein Insasse in einer Arrestzelle im ersten Untergeschoss versucht, ein Feuer zu legen. Die Feuerwehr Menzingen konnte den Mottbrand schnell löschen.