Altstätten - Häftling stirbt im Gefängnis

Oberuzwil, 08.06.2021: Rund 60 Feuerwehrleute und mehrere Patrouillen der Kapo St. Gallen rückten kurz vor 2.30 Uhr zu einem Brand aus. Das Feuer in einem Geräteunterstand konnte gelöscht werden. Als mutmassliche Brandursache steht ein technischer Defekt am Elektrorasenmäher im Vordergrund. Dieser war im Geräteunterstand deponiert und am Ladekabel angehängt. Der Sachschaden beträgt mehr als 25’000 Franken.

Rorschach, 08.06.2021: Am Dienstagabend ist es in Rorschach zu einer Kollision zwischen einem Taxi und einem 72-jährigen Mann gekommen. Der Mann ist aus dem Taxi ausgestiegen und wurde dann vom Fahrzeug angefahren. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Am Donnerstag kurz nach 7.30 Uhr ist im Regionalgefängnis in Altstätten ein Gefangener leblos in seiner Zelle aufgefunden worden. Laut der Kantonspolizei St. Gallen hatte am Vorabend gegen 21.15 Uhr ein Mitarbeiter des Justizvollzugs den letzten Kontakt mit dem Verstorbenen. Am Morgen konnte der 36-Jährige nicht geweckt werden. Bei der genaueren Nachschau durch den Mitarbeiter des Justizvollzugs musste der leblose Mann in der Zelle festgestellt werden.