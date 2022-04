Arlesheim BL – Häftling tot in Zelle aufgefunden

Im Untersuchungsgefängnis Arlesheim im Kanton Baselland hat sich in der Nacht auf Dienstag ein Häftling das Leben genommen. Der 33-jährige Pole hat sich nach ersten Erkenntnissen erhängt, wie die Baselbieter Sicherheitsdirektion am Dienstag mitteilte. Der Mann befand sich im vorzeitigen Strafvollzug. Ihm wurden unter anderem Widerhandlungen gegen das Waffen- und gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt, wie es weiter hiess.

Es sei der erste Suizid in einem Baselbieter Gefängnis seit Februar 2017, hält die Sicherheitsdirektion fest. In Schweizer Gefängnissen ist die Suizidrate gut acht Mal so hoch wie in Freiheit. Besonders hoch ist das Risiko kurz nach Eintritt ins Gefängnis, in der Psychologie wird vom sogenannten «Haftschock» gesprochen.