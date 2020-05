Regensdorf

Häftlinge gehen aufeinander los – Insasse am Hals verletzt

Bei einer Auseinandersetzung wurde ein Häftling der JVA Pöschwies am Hals verletzt. Es wurde ein spitzer Gegenstand eingesetzt.

Am Sonntag ist es in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Pöschwies zu einer Schlägerei zwischen vier Gefangenen gekommen. Dabei wurde ein Mann am Hals verletzt. Ein Tatverdächtiger wurde in Untersuchungshaft versetzt.