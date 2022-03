Gefängnis Thorberg BE : Häftlinge wollen Geld für Ukraine spenden – doch nicht alle können

Im Gefängnis Thorberg wollen einige Gefangene Spenden für die Ukraine tätigen. Möglich ist das aber nur für jene, die Geld auf ihrem Freikonto haben.

«Nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger»

Das Zweckkonto diene der Sicherstellung der Kostenbeteiligung der Gefangenen für Mindestbeiträge an die AHV und an die Gesundheitskosten, etwa in Form von Krankenkassenprämien, Leistungen an die Opferhilfe oder zur Bezahlung von Zahnbehandlungen. «In sehr vielen Fällen reicht das Geld auf dem Zweckkonto für die Bezahlung der Gesundheitskosten nicht aus, weshalb die Gefangenen zusätzlich vom zuständigen Sozialdienst unterstützt werden müssen», so Aebischer.