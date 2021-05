USA geben Vollgas : Hälfte der Erwachsenen voll geimpft

Die Hälfte aller erwachsenen US-Bürger soll gemäss einem Twitter-Beitrag von Präsident Joe Biden den vollen Impfschutz haben. Im Januar waren es erst ein Prozent.

In den USA ist inzwischen die Hälfte der rund 260 Millionen Erwachsenen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. «Das ist ein grosser Erfolg, Leute», schrieb US-Präsident Joe Biden am Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter. Seine Sprecherin Jen Psaki verwies zudem darauf, dass bei Bidens Amtsantritt am 20. Januar erst ein Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft gewesen sei. «Das ist auf jeden Fall eine bedeutende Entwicklung», lobte Psaki. Die Corona-Impfkampagne hatte in den USA Mitte Dezember begonnen.