Erziehungsmassnahmen: Hälfte der Kinder in der Schweiz sind Opfer von elterlicher Gewalt

Eine Umfrage der Universität Freiburg im Auftrag von Kinderschutz Schweiz zeigt, dass fast 50 Prozent aller Kinder in der Schweiz zu Hause körperliche und/oder psychische Gewalt erleben. Die Studie wurde unter 1013 Eltern durchgeführt. Dabei wurden Zahlen zur physischen und psychischen Gewaltanwendung in der Kindererziehung erhoben sowie zum Rechtsverständnis der Eltern.

Gewalt an Kindern ist keine Privatsache

Denn in der Schweizer Gesetzgebung existiert kein Verbot von Körperstrafen, wenn sie nicht zu sichtbaren Schäden führen. Das will die Stiftung Kinderschutz Schweiz nun ändern, wie es in einer Medienmitteilung heisst. «Wir fordern, dass die Schweiz endlich die UN-Konvention über die Rechte des Kindes mit vereinten Kräften umsetzt», sagt Leiterin Regula Bernhard Hug. «Ein entsprechendes Gesetz für das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung ist nötig, denn die Erziehung der Kinder ist zwar Privatsache, Gewalt an Kindern ist es jedoch nicht».

Der Anlass für körperliche Erziehungsmassnahmen sei vielfältig, ergab die Umfrage. Eltern fühlten sich geärgert oder provoziert, sie waren müde und mit den Nerven am Ende oder das Kind hat nicht gehorcht. Auch psychische Gewalt könne jedoch Schaden anrichten, besonders wenn diese regelmässig vorkommt. Denn die Ergebnisse zeigen, dass fast jeder sechste Elternteil regelmässig psychische Gewalt ausübt. Am häufigsten erfolgt die heftige Beschimpfung, gefolgt vom Liebesentzug.

80 Prozent der Eltern haben ein schlechtes Gewissen

Die Idee einer Gesetzgebung stiess bei den befragten Eltern auf breite Zustimmung: Zwei Drittel gaben an, dass sie von einem solchen Gesetz positive Auswirkungen hinsichtlich der Förderung einer gewaltfreien Erziehung erwarten. Zumindest die Einsicht der Eltern punkto Grenzüberschreitung in der Erziehung hat in den letzten fünf Jahren stark zugenommen. So sagen heute acht von zehn Personen (doppelt so viele wie noch 2017), sie hätten ein schlechtes Gewissen wegen der erteilten körperlichen Strafe.