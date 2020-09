Umfrage : Hälfte der Schweizer fordert freiwillige Corona-Impfung

Die Impfung gegen das Coronavirus soll, wenn es nach dem Wunsch von rund 50 Prozent der Schweizerinnen und Schweizern geht, freiwillig sein und von der Krankenkasse bezahlt werden.

Der Anteil der Impfzwangbefürworter ist in der Romandie höher.

Ein Fünftel der unter 56-Jährigen will einen allgemeinen Impfzwang.

Wenn es nach der Hälfte der Schweizer Bevölkerung geht, soll die Grundversicherung die Corona-Impfung bezahlen: Eine junge Frau bekommt an der Uniklinik Tübingen im Rahmen einer Studie den Wirkstoff der Firma Curevac gespritzt.

Die Hälfte der Erwachsenen in der Schweiz wünscht sich eine freiwillige, von der Grundversicherung bezahlte Impfung gegen das Coronavirus, wenn ein wirksamer Impfstoff auf den Markt kommen sollte.

Dies geht aus einer repräsentativen Umfrage des Internet-Vergleichsdienstes Comparis hervor. 49,2 Prozent der Umfrageteilnehmenden forderten danach eine Übernahme der Kosten durch die Grundversicherung für alle – nicht nur für Risikogruppen, wie bei der Grippeimpfung. Diese Haltung ist vor allem in der deutschsprachigen Schweiz verbreitet

Ein Fünftel der unter 56-Jährigen will jedoch einen allgemeinen Impfzwang. 19,6 Prozent der 15- bis 35-Jährigen und 19,4 Prozent der 36- bis 55-Jährigen wünscht sich diesen. Der Anteil der Impfzwangbefürworter ist in der Romandie mit 23,2 Prozent in allen Altersgruppen (gegenüber 15,1 Prozent bei den Deutschschweizern) und bei Personen mit hoher Bildung besonders hoch.