Universität St. Gallen: Korrekturfehler bedeutet Notensenkung für Studierende

Das «Square» der HSG am Rosenberg in St. Gallen.

So mussten einige Studierenden eine Notensenkung hinnehmen.

An der HSG kam es zu einem Korrekturfehler bei einer Prüfung.

An der Universität St. Gallen ist die Stimmung unter den Studierenden bedrückt. Es ist laut Studierenden bereits das dritte Mal in diesem Semester, dass Prüfungen falsch korrigiert und Noten im Nachhinein angepasst wurden. 20 Minuten spricht mit einem Betroffenen. «Es ist einfach lächerlich. Meine Note ist von einer 4,75 auf eine vier runter», sagt er. Einige seiner Freunde seien deswegen sogar in den ungenügenden Bereich gerutscht.