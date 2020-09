CS-Chef : Hälfte des Gewinns auch in Zukunft für Aktionäre

Thomas Gottstein, Chef der Schweizer Grossbank, hält an Ausschüttungszielen fest, wie er in einem Interview sagt. Zudem glaube er, dass die Schweiz als Corona-Gewinner hervorgehen dürfte. Der angekündigte Stellenabbau aber bleibe.

CS-CEO Thomas Gottstein blickt zuversichtlich in die Zukunft: Der Banker an der Medienkonferenz zu den Geschäftszahlen des letzten Jahres. (13. Februar 2020)

Credit Suisse-Chef Thomas Gottstein will an den Zielen der Grossbank für Ausschüttungen festhalten. «Wir wollen grundsätzlich auch in Zukunft die Hälfte des Gewinns an unsere Aktionäre ausbezahlen, über Dividenden und Rückkäufe.