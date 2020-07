Öffentlicher Verkehr

«Hälfte trägt Maske unter dem Kinn»

Unter dem Kinn oder hängend am Ohr: ÖV-Betreiber rügen Passagiere, weil diese die Maske nicht korrekt tragen. Insgesamt verhalten sich Reisende aber vorbildlich.

«Bei über 50 Prozent der Leute hängt die Maske an einem Ohr, unter dem Kinn, am Arm oder liegt auf dem Tisch», twitterte ein Reisender.

Seit zwei Wochen ist die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr in Kraft. Zu Beginn zogen die ÖV-Betreiber ein sehr positives Fazit: Fast 100 Prozent der Fahrgäste trugen eine Maske. Dies trifft weiter zu, jedoch gibt es zunehmend Fälle, wo die Maske nicht ganz korrekt getragen wird.

«Unsere Kundenberater mussten vereinzelt Fahrgäste darauf hinweisen, die Maske auch wirklich über die Nase zu ziehen», sagt VBZ-Sprecher Oliver Obergfell. Er geht davon aus, dass die Personen aus Bequemlichkeit die Maske etwas gelockert hatten. «An Unwissenheit kann es nicht liegen, denn es wurde ja sehr breit über die Maskenpflicht und die korrekte Handhabung informiert», sagt Obergfell. Insgesamt würden sich die Reisenden vorbildlich verhalten, besonders an den Arbeitstagen zwischen Montag und Freitag.

Am Wochenende nimmt Disziplin ab

Am Wochenende, besonders spätabends, stelle man aber fest, dass die Disziplin zum Maskentragen punktuell etwas abnehme. «Im Verhältnis zu unter der Woche tragen dann weniger als 98 Prozent eine Maske», sagt Obergfell. In diesem Fall spreche man die Fahrgäste an und gebe ihnen ausnahmsweise auch Masken ab, wenn diese vom Fahrgast vergessen worden seien.