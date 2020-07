Urteil des Obersten US-Gerichts

Hälfte von Bundesstaat Oklahoma ist Indianer-Reservat

Der US-Supreme Court hat ein wegweisendes Urteil gefällt – mit Verweis auf einen Vertrag aus dem Jahr 1833. 1,8 Millionen Menschen sind vom Entscheid betroffen.

Etwa die Hälfte des Bundesstaates Oklahoma ist einem Urteil des Obersten US-Gerichts zufolge ein Indianer-Reservat. Der Kongress habe der Nation der Creek in einem Vertrag von 1833 das Land zugesprochen, hiess es in dem am Donnerstag veröffentlichten Urteil. Ein weiterer Vertrag von 1856 habe zudem zugesichert, dass kein Teil dieses Landes jemals an einen Bundesstaat abgetreten werde. «Der Kongress hat seitdem mehr als nur ein paar Versprechen an den Stamm gebrochen», hiess es. «Trotzdem besteht das Creek-Reservat bis heute.» Betroffen von der Entscheidung sind etwa 1,8 Millionen Menschen, darunter die etwa 400’000 Bewohner der Stadt Tulsa. Das Urteil hat Folgen für die Steuerpflichten und das Strafrecht.