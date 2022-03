Samara an der Wolga : Hält sich Putin in diesem Stalin-Bunker auf?

Die Angriffe der russischen Armee in der Ukraine dauern an. Derweil wird darüber spekuliert, wo sich der Kreml-Chef derzeit befinden könnte.

1 / 6 Eine Treppe, die in den Bunker führt, ... REUTERS … den Josef Stalin 1942 samt Konferenzraum erbauen liess. REUTERS Zu diesem gehört auch eine grosse Russland-Karte. REUTERS

Darum gehts Es ist unklar, wo sich Wladimir Putin seit Kriegsausbruch aufhält.

Dem russischen Präsidenten stehen einige Verstecke zur Verfügung.

Eines davon stammt aus dem Zweiten Weltkrieg.

Während an der Front in der Ukraine der Krieg unvermindert andauert, bleibt derzeit unklar, wo sich Wladimir Putin (69) eigentlich seit Tagen aufhält. Wirklich verlässliche Informationen dazu gibt es nicht. In Moskau soll er sich seit dem 23. Februar nicht mehr gezeigt haben. Wie die «Bild»-Zeitung (Bezahlartikel) schreibt, gibt es mindestens sieben Orte, wohin sich Putin zurückgezogen haben könnte.

Dazu gehören unter anderem Residenzen in Kaliningrad oder auch auf der Krim sowie die Wohnungen der Militärs. Auch den Atombunker in Samara, der Stadt an der Wolga, soll er nach Geheimdienstinformationen nutzen, wie die Zeitung weiter berichtet. Der Bunker ist 860 Kilometer von Moskau entfernt und stammt aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Josef Stalin hatte ihn 1942 in Auftrag gegeben. Wie dieser im Inneren aussieht, kannst du dir in der Bildstrecke oben ansehen.

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sich Putin nicht fix an einem Punkt aufhält, sondern zwischen verschiedenen Orten hin und her wechselt. Dies per Auto oder Flugzeug. An seiner Seite befinden sich laut «Bild» unter anderem Sicherheits-Agenten. Zu seinen engsten Vertrauten gehört auch Verteidigungsminister Sergej Schoigu (66).

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!