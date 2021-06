Weitere Sujets folgen : Häme für «dilettantisches» Wahlplakat der Mitte Aargau

Politiker, die aus einem Emmentaler hervorschauen? Ein Wahlplakat der Mitte Aargau sorgt für Belustigung.

«Kein Augenschmaus»

Für Kommunikationsberater Marcus Knill ist das Plakat «kein Augenschmaus». «Die ersten zwei Sekunden sind für die Betrachtenden entscheidend: Erkennt man die Botschaft nicht, ist die Sache gelaufen», sagt Knill. Dies sei beim vorliegenden Sujet offenbar passiert. Die Köpfe wirkten beliebig und die Anordnung erinnere an einen Emmentaler-Käse. «Die kritischen Kommentare bestätigen: Die Rezipienten irritiert die Kombination von Bild und Botschaft», so Knill.

«Absurd, dilettantisch, infantil»

Weitere Plakate folgen

Nationalrätin Marianne Binder erklärt, wie es zur Plakat-Aktion gekommen ist. «Wir hatten anfangs Jahr als erste Kantonalpartei den Namen geändert und dies dann kundgetan mit ein paar wenigen Plakaten und unseren Köpfen, die die Plakatwände durchbrechen. Mal etwas anderes.»



«Unser Budget bei dieser Aktion war tatsächlich nicht so gross. Aber das Plakat ist aufgefallen, wir haben eigentlich gute Rückmeldungen bekommen», so die Aargauerin.



Zur hämischen Kritik auf Twitter sagt Binder: «Gegen die neuerliche Aufmerksamkeit und die Gratisverbreitung habe ich selbstverständlich keine Einwände.» Offenbar beschäftige das Plakat nachhaltig. Weitere Plakataktionen würden folgen, so Binder. Teilweise nur mit Schriftzügen, teilweise mit Bildern. «So viel können wir nicht falsch gemacht haben, wenn jetzt so breit über Die Mitte Aargau diskutiert wird», findet Binder.