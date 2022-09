Basel-Stadt: «Hände weg» – Familiengärtner zittern um ihre Ruheoasen 

Das und weitere Änderungen will Baudirektorin Esther Keller im Gesetz verankern.

Das Parlament hat das Gesetz durchgewunken, in der Bevölkerung formiert sich aber Widerstand.

Von «Vernichtung von Stadtoasen» schreibt die SVP, «Enteignung» befürchtet der Pächterverein «Hände weg von unseren Gärten» und «miteinander statt gegeneinander» wünscht sich die linke Partei Basta. Sie haben alle das gleiche Ziel: zu verhindern, dass das neue Familiengartengesetz des Kantons Basel-Stadt in Kraft tritt. SVP und Basta lancierten beide je ein eigenes Referendum gegen den Beschluss und beide kamen zustande – so richtig miteinander wollen die beiden Parteien trotz gemeinsamem Gegner nicht.

Der Gegner ist in diesem Fall die Regierung. Sie will das kantonale Familiengartengesetz umkrempeln und das Parlament hat den Entwurf mit 74 Ja- zu 16 Nein-Stimmen geradezu durchgewunken. Am 25. September stimmt der Kanton darüber ab. Mit einer aktuellen Warteliste von 1773 Einträgen sind die Gärten sehr beliebt und die Debatte entsprechend emotional. Die wichtigsten Streitpunkte sind Änderungen bei den Kündigungsbedingungen für die Basta und die Öffnung der Areale für die SVP.