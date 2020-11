Schnäppchenjagd auf einen Monat ausgedehnt

Der Black Friday wird dieses Jahr in der Schweiz nicht nur am 27. November oder in der Woche davor stattfinden: Manche Händler feiern den gesamten Monat als Black November. Im Ausland gilt der November noch mehr als Shopping-Monat als in der Schweiz. In England locken Detailhändler seit Ende Oktober mit Rabatten. Der Black Friday ist traditionell der Startschuss für die Weihnachtseinkäufe. Er findet immer am Tag nach Thanksgiving statt.