Ab 7. April soll es Covid-19-Tests für Zuhause auch in der Schweiz geben.

Die Covid-19-Selbsttests gelten als neue Waffe im Arsenal gegen das Virus. Ab dem 7. April sollen sie in Schweizer Apotheken kostenlos verfügbar sein. In das Geschäft sind mehrere Importeure und Vertreiber eingestiegen. Wie die Wettbewerbskommission (Weko) am Donnerstag bekannt gab, ermittelt sie nun gegen mehrere Unternehmen wegen Preisabsprachen.