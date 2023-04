«Bares für Rares»: Händler Waldi zerstört 150 Jahre altes Gemälde

In der Fernsehshow «Bares für Rares», die seit 2013 ausgestrahlt wird und aufgrund der guten Einschaltquoten als die erfolgreichste Sendung des Nachmittagsprogramms des ZDF gilt, ist es zu einem Malheur gekommen. Händler Walter «Waldi» Lehnertz hat in der Trödel-Show eine falsche Bewegung gemacht, die ihn teuer zu stehen kommt.

Bei der Bemusterung des Ölgemäldes, das im Zentrum der Geschichte steht, waren die Experten noch voll des Lobes. «Ist das nicht entzückend? Der Alchemist in seinem Laboratorium», äusserte sich die Kunsthistorikerin Dr. Friederike Werner positiv. Weiter hiess es, das Bild sei trotz seines Alters in gutem Zustand. Kleine Mängel wies es zwar auf: «Wir haben eine kleine Beschädigung ganz unten in der Mitte. Da kam einmal von der Rückseite ein Nagel durch», so Werner.