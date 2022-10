Brücke wurde erst wiedereröffnet : Hängebrücke in Indien stürzt ein – mindestens 90 Menschen sterben

Menschen klammern sich an der Brücke, die in der Mitte auseinandergebrochen ist.

Die Zahl der Toten beim Einsturz einer Hängebrücke über einem Fluss im Westen Indiens hat sich auf mindestens 90 erhöht. Der Sender NDTV nannte in der Nacht zum Montag die Zahl von 91 Toten, «The Times of India» von befürchteten mindestens 90 Opfern. Zudem seien etwa 100 Menschen verletzt worden.

Das Unglück habe sich am Sonntagabend (Ortszeit) in Morbi im Bundesstaat Gujarat ereignet, meldeten die Zeitung «The Times of India» und lokale Medien. Viele Opfer seien ins Wasser gefallen. Ein grosser Rettungseinsatz sei im Gange. Helfer waren auch in Booten unterwegs.