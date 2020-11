Er, Kevin Escoffier, ist in Seenot geraten.

Er war schon in seine Rettungsinsel umgestiegen, als am frühen Montagabend Landsmann Jean Le Cam vor Ort als erster Retter ankam und versuchte, Escoffier zu bergen.

Nach dem Top-Favoriten, jetzt der auf dem dritten Platz liegende Kevin Escoffier. Am Montag löste der Franzose ein Signal zur Kennzeichnung der Notposition seines Bootes aus, meldete seinem Team um 13:46, dass er einen Wassereinbruch habe. Die knapp 20 Meter lange Jacht droht vor etwa 550 Seemeilen vor Kapstadt zu sinken, der 40-Jährige konnte sich jedoch in seine Rettungsinsel begeben. Woher der Schaden stammt, der zum Untergang des Schiffs führte, ist bislang noch unklar.

Während die Rennleitung in Absprache mit dem Team von Escoffier und den Behörden in Kapstadt einen Rettungsplan entwickelte, eilte ein Konkurrent zu Hilfe: Jean Le Cam. Der älteste Teilnehmer im Feld der härtesten Regatta der Welt änderte seinen Kurs, um seinen Landsmann zu bergen.

Inzwischen hat sich der Skipper die letzte Positionsmeldung von Escoffier erreicht, die Rettungsinsel gesichtet und versucht ihn, bei sich an Bord aufzunehmen. Für das Rettungsmanöver musste er allerdings seinen Bordmotor anschalten. Die Rettung dürfte sich für den Einhandsegler jedoch in der rauhen See, mit 4 Meter hohen Wellen und Wind von über 25 Knoten als schwierig gestalten.