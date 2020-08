vor 1h

500 Franken

Hässiger Autobesitzer setzt nach Fahrerflucht Kopfgeld aus

In Gross bei Einsiedeln ist ein Auto in einen parkierten Seat gefahren. Weil der fehlbare Lenker einfach abhaute, sucht der Seat-Besitzer diesen nun via Facebook und bietet eine Belohnung an.

von Martin Messmer

1 / 5 In diesen Seat ist 25. Juli ein unbekannter Autofahrer gekracht. Er machte sich danach einfach aus dem Staub. Besitzer Thomas Gygax hat nun eine Belohnung von 500 Franken ausgesetzt. Facebook «Mir geht es nicht einmal um den Schaden an meinem Seat an sich, sondern darum, dass man einfach abhaut, nachdem man einen Schaden verursacht hat», sagt Gygax. Facebook «Mein Nachbar hat den Aufprall bemerkt und dann gehört, wie einer mit Vollgas davongefahren ist.» Facebook

Darum geht es Am Samstag, 25. Juli verursachte ein unbekannter Lenker an der Grossbachstrasse 1 bei Gross SZ um 1.30 Uhr einen Parkschaden.

Er fuhr in einen silbernen Seat und machte sich anschliessend aus dem Staub.

Nun sucht der Besitzer des Seats privat nach dem Unbekannten.

«Mir geht es nicht einmal um den Schaden an meinem Seat an sich, sondern darum, dass man einfach abhaut, nachdem man einen Schaden verursacht hat», sagtThomas Gygax. Er ist hässig. Ihm gehört der Seat, der seit dem 25. Juli einen Parkschaden an der Flanke hat. Passiert sei es um 1.30 Uhr. «Mein Nachbar hat den Aufprall bemerkt und dann gehört, wie einer mit Vollgas davongefahren ist», sagte Gygax dem «Boten der Urschweiz».

Er findet, selbst wenn der fehlbare Lenker den Unfall unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gebaut hätte, hätte sich dieser am nächsten Morgen melden müssen. Um ihn ausfindig zu machen, hat er natürlich die Polizei informiert. «Aber ich glaube nicht, dass da gross ermittelt werden kann, denn es gibt wichtigere Fälle, als meinen Parkschaden. Das begreife ich auch», sagt Gygax auf Anfrage von 20 Minuten.

«Wir kommen der Sache näher, ich habe habe eine heisse Spur»

Nun sucht er selber auch nach dem Lenker. Gygax hat auf Facebook eine Belohung von 500 Franken ausgelobt. Die bekommt, wer den entscheidenden Hinweis liefert, der zum Unfall-Lenker führt. Auch an seinem kaputten Auto hat Gygax einen entsprechenden Hinweis angebracht. Dort ist zu lesen, dass das Auto des Verursacher von heller Farbe sei und vorne links erheblich beschädigt sein müsse, etwa an Scheinwerfer oder Stossstange. Zwischenbilanz nach der Veröffentlichung des Kopfgeldes auf Facebook: «Ich habe bereits Hinweise erhalten. Wir kommen der Sache näher, ich habe eine heisse Spur.»